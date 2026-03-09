Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Böyle devam ederse hakem kalmayacak!
Giriş Tarihi: 9.03.2026

Böyle devam ederse hakem kalmayacak!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Saran, "Dün de bugün de hep beraber izledik. Biz adil rekabet istiyoruz. Bu maalesef yaratılmıyor. F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz. Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak" dedi. Oynanan futboldan çok memnun olmadıklarını da vurgulayan başkan, "Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Oyuncularıma, mücadele ruhuna güveniyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

