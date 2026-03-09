Böyle devam ederse hakem kalmayacak!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Saran, "Dün de bugün de hep beraber izledik. Biz adil rekabet istiyoruz. Bu maalesef yaratılmıyor.Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak" dedi. Oynanan futboldan çok memnun olmadıklarını da vurgulayan başkan,Oyuncularıma, mücadele ruhuna güveniyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.