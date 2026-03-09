Çakı gibi kaleci

Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yenen Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın performansı Aslan'ı da uçurdu. Yaptığı toplam 7 kurtarışla siyah-beyazlılara geçit vermeyen milli eldiven, geldiği ilk sezonda G.Saray efsanesi Fernando Muslera'yı unutturdu ve performansıyla alkış topladı. Teknik direktörü Okan Buruk'un da "Uğurcan, şu an Premier Lig seviyesinde. Verdiğimiz 30 milyon Euro bonservisin az olduğunu düşünüyorum" diyerek övdüğü 29 yaşındaki file bekçisi, kariyer sezonunu yaşıyor. Uğurcan, kalesinde gördüğü maç başı 0.7 gol yeme, 7.33 engellenen gol karnesi performansıyla ligde tek başına zirvede bulunuyor. %81 kurtarış oranıyla 9 senelik profesyonel kariyerinin en yüksek değerine ulaştı. Rakiplerine duvar olan milli eldiven, 9 defa kalesini gole kapatarak Göztepe'den Lis'in (14) ardından ikinci sırada bulunuyor. Geriden oyun kurulumunda da rol oynayan Uğurcan, maç başı 28.9'luk isabetli pas karnesiyle zirveyi gördü.

LİVERPOOL MAÇI GİL MANZANO'DA

G.SARAY-LIVERPOOL maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Yarın oynanacak son 16 turu müsabakasında Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Ayuso yapacak. Dördüncü hakem Juan Martinez Munuera olacak. İspanyol hakem, en son G.Saray'ın geçen sezon Ajax'a 2-1 kaybettiği maçta düdük çalmıştı.

İŞTE PERDE ARKASI!

Beşiktaş'ı yenen Galatasaray, şampiyonluk yolunda son 9 haftaya avantajlı giriyor.

Sarı-kırmızılı takım, derbi zaferini Kemerburgaz'da yaptığı birbirinden farklı hazırlıklara borçlu. İşte zaferin adımları...

1-PEŞ PEŞE Beşiktaş ve Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, önceliğini derbiye verdi. Başta Osimhen olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular, hafta boyunca Beşiktaş'a konsantre oldu.

2-DERBİNİN öneminin farkında olan Okan Buruk ise rakip analizine kafa yordu. Orta sahayı kalabalık tutan deneyimli hoca, Lemina ile Orkun'u etkisiz bıraktı. Beşiktaş'ın golcüsü Oh'a adım attırılmadı.

3-BAŞKAN Dursun Özbek de sık sık tesise gelerek oyuncuları dev maça motive etti. Tüpraş Stadyumu'na yolcu ettiği oyuncuları 1-0'lık galibiyetin ardından Kemerburgaz'da karşılayan Özbek, Beşiktaş galibiyetini 1.5 milyon Euro primle ödüllendirdi.

Mehmet ÖZCAN



1 GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

60 MİLYON €'LUK TEKLİF GELİR

Dünyanın her yerinde şampiyonluk yarışı veren bir takımdan, diğerine kaptanın transferi zordur. O kalede 14 yıllık Muslera efsanesi sonrası yer almak ise daha da zor(du). Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık! Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam. Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter. Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon Euro'dan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş.