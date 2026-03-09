CANLI | Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında! İşte Fatih Tekke’nin ilk 11 tercihi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
İŞTE İLK 11'LER
Kayserispor XI: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Chalov, Cardoso
Trabzonspor XI: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
58. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Trabzonspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayseri'de yapacakları maçla ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.
Trabzonspor, 107 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Trabzonspor, deplasmanda da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, Kayseri'de oynadığı 28 karşılaşmanın 14'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 maç beraberlikle sona ererken 6 müsabakayı da Kayserispor kazandı.
DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, Kayseri deplasmanında son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
En son 2012-2013 sezonunda Kayseri'de 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra rakibine 3 puan şansı vermedi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.
FATİH TEKKE'NİN MAÇ ÖNCESİ SÖZLERİ
"Kayserispor'un yeni bir teknik direktörü var. Bugün gösterecekleri reaksiyon onlar için önemli olacak. Kiminle oynadığınızdan ziyade nasıl oynadığınız önemli. Biz kendi oyunumuzun tekrarını yaptık ve her şeyi çalıştık. Bu tür maçların zorluğu yüksek. Biz de yolumuza devam etmek için bu maçı geçmemiz lazım."
"Tim yok. Büyük eksik bizim için. Benji aynı şekilde. O da aynı sakatlıktan dolayı yok. Hemen hemen aynı sakatlıktan dolayı Okay var ama bizimle. Zubkov yeni katıldı. Yeni bir teknik direktörleri var. İkinci maçı. Düşme hattının etrafındalar. Burada gösterecekleri reaksiyon çok önemli."