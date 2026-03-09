Erling Moe: "Hakem kararları noktasında şanslı olan taraf değildik"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Oyunun başında gördüğümüz kırmızı kartın oyunu çok fazla etkilediğini söyleyebilirim ama buna rağmen ayakta kaldık. İyi savunduk, iyi fırsatlar yakaladık. Özellikle direkt ve alanları doğru kullanacak şekilde oynadık. Sahada görmek istediğimiz birçok şeyi bugün gördük. Kırmızı kart görmemize rağmen sahada daha iyi olan taraf bizdik. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kısa sürede oyun anlamında göstermiş olduğumuz gelişimden dolayı çok memnunum. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yalnız, penaltılar noktasında bize verilmeyen penaltının açık ve net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum. Bize verilen çok basit bir penaltı da var. Bu konuda bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz bu şekilde oynayıp, yolumuza bakmalıyız. Bugün sahadaki hakem kararları noktasında şanslı olan tarafta değildik" ifadelerini kullandı.

