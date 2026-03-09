Fatih Tekke: Galip gelmek çok değerli

"DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Bizim de eksiklerimiz vardı, şimdi Rize maçı var. Yine çok zor son periyota girdik her maç zorlaşıyor. Daha iyi olmak zorundayız, daha istekli, sadece bireyselliğe iş düştüğünde hata yaparız. Bu maç zor geçti ama kırmızı kartla lehimize oldu. 3-0'dan sonra bıraktık gibi durum oldu bu iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım. Sadece topa sahip olmak değil, gittiğinizde atak hücum yapacaksınız. Galibiyet en değerlisiydi, yolumuza devam ediyoruz."

"Batagov'a yarın bakılacak, Benjamin için net diyemiyorum ama Tim yetişecek gibi duruyor. Kart görmeden oyunu bitirebildik, şimdi dönüp dinleneceğiz, zor bir maçımız var hazırlanacağız."