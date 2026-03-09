Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Liverpool maçına hazır
Giriş Tarihi: 9.03.2026 14:55

Galatasaray, Liverpool maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

DHA
Galatasaray, Liverpool maçına hazır
  • ABONE OL

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 8'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool karşılaşmasına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılı ekipte antrenman tam kadro yapılırken, teknik heyetin oyuncuların performansından memnun olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Liverpool'u yarın akşam RAMS Park'ta ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, iki takım arasındaki son 16 turunun ilk randevusu olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Liverpool maçına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz