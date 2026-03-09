Gaziantep eriyor tepkiler büyüyor

GAZİANTEP kan kaybını, puan cetvelinin son sırasına demir atan Karagümrük karşısında da sürdürdü. 54'te Maxim'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 63'te Serginho'ya engel olamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde en son 9 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Burak Yılmaz'ın öğrencileri,
sonrasında Kocaeli ve Trabzon'a yenildi. Samsun ve Karagümrük'le berabere kaldı. Karşılaşma sonrası taraftar "Burak Yılmaz istifa", "Burası babanın çiftliği değil" tezahüratları yaptı. Gaziantep haftaya Antalya'ya gidecek.