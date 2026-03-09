Gaziantep eriyor tepkiler büyüyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

GAZİANTEP kan kaybını, puan cetvelinin son sırasına demir atan Karagümrük karşısında da sürdürdü. 54'te Maxim'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 63'te Serginho'ya engel olamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.sonrasında Kocaeli ve Trabzon'a yenildi. Samsun ve Karagümrük'le berabere kaldı. Karşılaşma sonrası taraftar "Burak Yılmaz istifa", "Burası babanın çiftliği değil" tezahüratları yaptı. Gaziantep haftaya Antalya'ya gidecek.