Hataya yer yok

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Kayserispor karşılaşması öncesinde futbolcularına galibiyetin anahtarının yüksek konsantrasyon olduğunu vurguladı. Ligde son düzlüğe girilirken artık hataya yer olmadığının altını çizen 48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle basit top kayıpları konusunda oyuncularını uyardığı öğrenildi. Bordo-mavili futbolculara kritik bir sürece girdiklerini ifade eden Tekke'nin, "Kayserispor'un bulunduğu konum itibarıyla zorlu bir maç bizi bekliyor" dediği öğrenildi. İki takım arasında ligdeki 58. mücadele öncesinde bordo-mavililerin 34 galibiyeti bulunurken Kayserispor ise 9 defa güldü. Fırtına'da sakatlığı bulunan Folcarelli ile Bouchouari eksik oyuncular…

BOUCHOUARI 2 HAFTA SAKAT

Sakatlanan Bouchouari'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen 24 yaşındaki orta sahanın sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Faslı oyuncunun en az iki hafta (Kayseri, Rize, Eyüp) sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.