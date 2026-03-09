F.Bahçe'ye ara transfer döneminde gelen, ilk ve tek golünü Süper Kupa finalinde Galatasaray'a atan Guendouzi dün de sahneye çıktı. Musaba'nın asistinde Süper Lig'deki 8. maçında ilk kez fileleri buldu. Karşılaşma sonunda, "Harika bir galibiyet oldu. 2 şutta 2 gol yedik. Pes etmedik. Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diye konuştu.

MATADOR'DAN 21 GOLLÜK KATKI

LİGDE oynadığı son altı maçta da gol katkısında bulunan Marco Asensio (3 gol-4 asist), lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı. İspanyol yıldız toplamda 11 gol-10 asiste ulaştı… Böylece Avrupa'nın 10 büyük liginde çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan 3 oyuncudan biri oldu. Diğerleri Bayern Münih'ten Michael Olise (10 gol-16 asist) ve Luis Diaz (14 gol-11 asist)... Karşılaşma öncesi idmanda kendini iyi hissetmeyen, MR'ı çekilen ancak takımı yalnız bırakmayan Asensio maç sonu, "Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bundan sonra her maç çok önemli. Takımda sonuna kadar savaşma karakteri var. Sonuna kadar yarışacağız" diye konuştu.