Konya maçında penaltı krizi!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

GALATASARAY'I 2-0 mağlup eden Konyaspor, Başakşehir yenilgisinin ardından Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi, 17'de Muleka'nın golüne 31'de Benedyczak'ın penaltısıyla karşılık verdi.90+4'te de Konya penaltı kazandı ancak 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Kasımpaşa 21, Konya 24 puana yükseldi. Yeşilbeyazlılar, özellikle İstanbul takımının 31'de kazandığı penaltıya haksız olduğu gerekçesiyle büyük tepki gösterdi.