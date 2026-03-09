Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konya maçında penaltı krizi!
Giriş Tarihi: 9.03.2026

Konya maçında penaltı krizi!

Konya maçında penaltı krizi!
  • ABONE OL
GALATASARAY'I 2-0 mağlup eden Konyaspor, Başakşehir yenilgisinin ardından Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi, 17'de Muleka'nın golüne 31'de Benedyczak'ın penaltısıyla karşılık verdi. Konuk takım, 45+8'de kazanılan penaltıda ise Konya kalecisini geçemedi. Gueye'nin vuruşunu Bahadır, ayağının ucuyla çıkardı. 90+4'te de Konya penaltı kazandı ancak 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Kasımpaşa 21, Konya 24 puana yükseldi. Yeşilbeyazlılar, özellikle İstanbul takımının 31'de kazandığı penaltıya haksız olduğu gerekçesiyle büyük tepki gösterdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya maçında penaltı krizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz