Liverpool'da 5 eksik var! Galatasaray'a karşı oynamayacaklar...
Giriş Tarihi: 9.03.2026 16:25

Liverpool'da 5 eksik var! Galatasaray'a karşı oynamayacaklar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 5 futbolcu yer almadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, kritik maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Alisson, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak, İstanbul kafilesinde yer almadı.

İşte Liverpool'un Galatasaray maçı kamp kadrosu

Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz