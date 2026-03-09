Liverpool’da 5 eksik var! Galatasaray’a karşı oynamayacaklar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, kritik maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Alisson, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak, İstanbul kafilesinde yer almadı.
İşte Liverpool'un Galatasaray maçı kamp kadrosu
Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur