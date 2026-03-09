Mert’ten tepki: Kabul edemem

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

F.Bahçe'de Mert Müldür, performansıyla eleştiri alırken hakaretlere da maruz kaldı. Milli futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaşananları anlattı: "Bugün (dün) bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Ancak tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil. Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."