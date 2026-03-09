Portekiz bombası!

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün ve VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'a yönelik tepkilerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdiği 4 soru içeren mektupla yeni boyut getirdi. İçeriği aynı zamanda kulübün resmi internet sitesinde de yer alan mektupta sorulara yanıt verilmesi istenirken, Portekizli VAR eğitmenlerine yönelik çıkış dikkat çekti.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

1- VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

2- Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

3- Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

4- VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?



KAYITLARI İSTİYORUZ

SORULARIN devamında hemen cevap verilmesinin elzem olduğu belirtilip "Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşılmasını talep eder, bu talebimizi TFF başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.



İŞTE O İSİMLER

TFF Hakem Eğitim ve Performansı Birimi'nde toplam 6 kişi çalışıyor. Portekizli Vitor Melo Pereira birimin direktörlüğünü üstlenirken diğer vatandaşları Joao Ferreira VAR ve yardımcı hakem eğitimcisi, Joao Capela ise VAR koordinatörü olarak görev yapıyor. Finlandiyalı Joini Hyytia, hakem ve yardımcı hakem eğitimcisi; Kuzey İrlandalı Alan Snoddy, gözlemci eğitimcisi ve Yetenek&mentör program koordinatörü; Prof. Dr. Werner Helsen ise fitnes koordinatörü ünvanlarını taşıyor.

ADALI MAÇTAN IKI GÜN ÖNCE UYARMIŞ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Galatasaray derbisinden iki gün önce Riva'ya giderek TFF yöneticileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Bu ziyaretin nedenlerinden birinin de Portekizli VAR eğitmenleri olduğu ileri sürüldü. Görüşmede, bu eğitmenlerin VAR odası ve çevresinde olmamasının talep edildiği öğrenildi.