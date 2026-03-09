Sallansa da yıkılmaz

Bitime 9 hafta kala Galatasaray'la puan farkı 4'te kaldı, şampiyonluk umutları korundu

YENİLMEZLER

F.Bahçe'nin hem şampiyonluk umudu sürdü hem de yenilmezlik serisi 25 maça çıktı. Zatürre tedavisi nedeniyle Antalya deplasmanında ve Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep karşılaşmasında takımın başında olmayan Tedesco dün kulübedeydi. Ligde üst üste gelen Kasımpaşa (1-1) ve Antalya (2-2) beraberlikleri kötü gidişin habercisiydi. Samsunspor karşısında ölüp ölüp dirildi ama hem iddiasını sürdürdü hem de yenilmezliğini korudu.

SESSİZ AMA DERİNDEN

Fenerbahçe'de 75'te Kerem'in yerine oyuna giren Nene, 89'da skoru 2-2'ye getirip umutları artırdı. 23 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 6 gol-6 asiste ulaştı. Bu sezon toplamda 7 gol-9 asist kaydederek 16 gole katkı verdi.

KASABANIN CHERİF'İ

Profesyonel kariyerinin en geç lig golünü Samsunspor ağlarına gönderen Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en geç galibiyet golünü attı. 19 yaşındaki forvet, Antalya, kupada Gaziantep ve Samsunspor olmak üzere son üç maçta da fileleri buldu.

GERIDEN 18 PUAN

Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü maçlara bir yenisini daha ekledi. Samsun'a iki kez avlansa da 90+5'te galibiyete uçan Kanarya, pes etmediği 8 maçta 5 galibiyet- 3 beraberlikle hanesine 18 puan yazdırdı. Bu alanda ligde ilk sırada yer aldı.