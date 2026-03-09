Serdal Adalı, MHK’yi istifaya davet etti! TFF’ye resmi başvuru...

"TFF'YE BAŞVURU YAPTIK"
Başkan Adalı yaptığı açıklamada, "Portekizli VAR eğitmen ekibi ile ilgili endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. TFF'ye başvurumuzu yaptık" ifadelerini kullandı
"ALİ KOÇ 7 SENE UĞRAŞTI, YAPAMADI"
"Portekizli ekibin düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Galatasaray ile bir bağlantılarına dair cümle kuramam. VAR odası Pentagon gibiydi, önünden geçemezdik. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Sane'nin kartında… Birinci pozisyonu da seyredersen aralarında hiçbir fark yok. İlk 8 haftada yapacaklarını yapıyorlar. Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim. Artık kimse Beşiktaş'tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR'da bu kadar hata olur ve bize mi olur hep!" sözlerini sarf etti.
"MHK BAŞKANI İSTİFA ETMELİ!"
Sözlerinin devamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya çağıran Adalı, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hakim olamıyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Serdal Adalı, Bankalar Birliği için ise "Bankalar Birliği'nden istesek yarın çıkarız. Bundan bir plan program içinde çıkmazsak, diğer kulüpler gibi para ararız. Dikilitaş'ta ilk kazma Haziran ayında vurulacak." dedi.