Serdal Adalı, MHK’yi istifaya davet etti! TFF’ye resmi başvuru...

"ALİ KOÇ 7 SENE UĞRAŞTI, YAPAMADI"

"Portekizli ekibin düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Galatasaray ile bir bağlantılarına dair cümle kuramam. VAR odası Pentagon gibiydi, önünden geçemezdik. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Sane'nin kartında… Birinci pozisyonu da seyredersen aralarında hiçbir fark yok. İlk 8 haftada yapacaklarını yapıyorlar. Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim. Artık kimse Beşiktaş'tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR'da bu kadar hata olur ve bize mi olur hep!" sözlerini sarf etti.