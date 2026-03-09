Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 9.03.2026 10:25

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak. Galatasaray, yarın saat 20.45'te İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10 Mart Salı:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

11 Mart Çarşamba:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

