Arne Slot: Bu mağlubiyetin sorumlusuyum!

'BİRÇOK KORNERDE, FRİKİKTE HAKEMİN GALATASARAY LEHİNE FAUL VERDİĞİNİ GÖRDÜK'

İkinci yarıda buldukları golün VAR'dan dönmesinin ardından hakemler tarafından kendilerine bir açıklama yapılıp, yapılmadığı sorulan tecrübeli teknik adam, "Bir açıklama gelmedi. Kulaklarına bir yerden ses geliyor. O anda onlarla iletişime geçmek çok zor. Farklı fikirler duydum. Henüz net değil ne olduğu ama bu kararın doğru olduğunu kabul ediyoruz. Birçok kornerde, frikikte hakemin Galatasaray lehine faul verdiğini gördük. Yine van Dijk'in formasından çekildiği pozisyon vardı. Durum böyle" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZIN DA DESTEĞİYLE BU AKŞAMKİNDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

İngiliz ekibinin eski futbolcusu Jamie Carragher'ın eşleşme sonrasında Galatasaray'ı eleyecekleri yönünde yaptığı açıklamalar hatırlatılan Arne Slot, sözlerini şöyle tamamladı:

"Carragher bir yorumcu. Konumu itibariyle güçlü fikirleri olması gerekiyor. Kendisi Liverpool taraftarı, o yüzden öyle söylemiştir. Şansımız şu kadar, bu kadar diyemem. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada yarattığımız kadar pozisyon yaratırsak sonuç alabiliriz. Galatasaray iki maçta da gösterdi ki bize gol atma kapasitesine sahip. Önümüzdeki hafta büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield'da oynayacağımız için mutluyum."