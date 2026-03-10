Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale göz kırptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid ile Tottenham kozlarını paylaştı. Metropolitano'da oynanan maçta Serdar Gözübüyük düdük çaldı. Atletico Madrid, Tottenham karşısında 5-2'lik skorla galip geldi.

Atletico Madrid'in gollerini 6'ncı dakikada Llorente, 14'üncü dakikada Griezmann, 15 ve 55'inci dakikalarda Julian Alvarez ile 22'nci dakikada Le Normand kaydetti. Tottenham'da fileleri 26'ncı dakikada Pedro Porro ve 76'ncı dakikada Solanke havalandırdı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid rövanş maçı öncesi büyük bir avantajı elde etti.