Barış Alper Yılmaz’dan Van Dijk sözleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisini Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Barış Alper Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncu, "Çok mutluyuz gerçekten. Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Bu ilk maçtı, kazandık. Orada da turu geçmek istiyoruz." dedi.

Van Dijk ile sürekli karşılaşmasının hatırlatılmasının ardından Barış Alper, "Galiba 3. kez karşılaşıyoruz Van Dijk ile. Keyif verici. Çok çalışıyorum. Bu seviyelere kendimi hazır tutmalıyım Güzel bir rekabet oluyor saha içinde." diye konuştu.