Fenerbahçe, Bursaspor ve Fatih Tekke’ye fair play ödülleri takdim edildi

Fenerbahçe, "Geleceğe Umut" projesi kapsamında yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sağlayacak özel bir programa ayırma kararı alarak toplumsal sorumluluk alanında güçlü bir etki oluşturmuştu.

Kurul, Nesine 2. Lig'in 22. haftasında oynanan Adanaspor maçı öncesinde rakibinin Bursa'daki konaklama sorununu çözerek örnek bir dayanışma sergileyen Bursaspor'a da Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü verilmesini kararlaştırmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğunu hatırlatmış; sporun insanları bir araya getiren, keyif alınması gereken yönüne vurgu yaparak sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımıyla Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmüştü.