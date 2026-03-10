Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY LIVERPOOL CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor! İşte 11'ler...
Giriş Tarihi: 10.03.2026 19:30 Son Güncelleme: 10.03.2026 19:33

GALATASARAY LIVERPOOL CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor! İşte 11'ler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY LIVERPOOL CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde dev maç: Galatasaray, Liverpool’u ağırlıyor! İşte 11’ler...
  • ABONE OL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'deki oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

NOTLAR

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

YEDİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.

Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY LIVERPOOL CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor! İşte 11'ler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz