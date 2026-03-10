Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki kritik mücadele, 10 Mart 2026 Salı günü TSİ 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.
RÖVANŞ MAÇI TARİHİ VE TUR STATÜSÜ
İki dev ekibi karşı karşıya getiren eşleşmenin rövanşı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü İngiltere'de, Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı Şampiyonlar Ligi formatında, iki maç sonunda skor avantajını elinde bulunduran taraf adını çeyrek finale yazdıracak.
Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda PSG-Chelsea eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
7 OYUNCU SINIRDA
Cimbom'da sarı kart sınırındaki Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Lang ve Osimhen İstanbul'da sarı kart görmeleri halinde Anfield Road'daki rövanşta cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
GALATASARAY XI: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen
LIVERPOOL XI: Mamardashvili, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike