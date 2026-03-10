Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler…
Giriş Tarihi: 10.03.2026 07:00 Son Güncelleme: 10.03.2026 07:21

Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel ilk 11'ler...

Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler…
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki kritik mücadele, 10 Mart 2026 Salı günü TSİ 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.

GS - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yayın hakları kapsamında Şampiyonlar Ligi heyecanı şifresiz ekranlarda devam ediyor. Galatasaray - Liverpool karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ VE TUR STATÜSÜ

İki dev ekibi karşı karşıya getiren eşleşmenin rövanşı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü İngiltere'de, Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı Şampiyonlar Ligi formatında, iki maç sonunda skor avantajını elinde bulunduran taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda PSG-Chelsea eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

7 OYUNCU SINIRDA

Cimbom'da sarı kart sınırındaki Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Lang ve Osimhen İstanbul'da sarı kart görmeleri halinde Anfield Road'daki rövanşta cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen

LIVERPOOL XI: Mamardashvili, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11’ler…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz