Galatasaray'da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 22:51

Galatasaray’da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü!

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Liverpool maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta oynayamayacak.

İHA
Galatasaray’da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynadı.

Sarı-kırmızılılarda 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart sınırında olan futbolculardı.

Cimbom'da bu futbolculardan Sanchez, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta yer alamayacak.

Ayrıca sarı kart sınırında olan Teknik Direktör Okan Buruk da karşılaşmada kart görmedi.

Galatasaray’da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz