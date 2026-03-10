Galatasaray’da Okan Buruk’tan Liverpool maçı sonrası hakem sözleri! ‘Korkuyordum’

Davinson Sanchez'in gördüğü sarı kartla ilgili Okan Buruk, "Korkuyordum, olmadı kart cezalarından. Hiç olmayacak bir pozisyonda, faul tartışılır, Davinson'a sarı kart gösterdi. Birine sarı kart göstereyim diye düşündü. Birine göstermek için Davinson'a sarı kart gösterdi. Davinson dışında kart gören olmadı" açıklamasını yaptı.

Başakşehir maçına odaklanmaları gerektiğini belirten Okan Buruk, "4 gün sonra bir lig maçı oynayacağız. Lig de çok değerli ve önemli. Hemen lig maçını düşünüp, Başakşehir'e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık" dedi.