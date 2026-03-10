Hasan Kabze: Galatasaray, Türkiye’nin en gurur duyulası takımıdır!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile kozlarını paylaştı. Rams Park'taki dev maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı. Galatasaray, Liverpool karşısında İstanbul'da oynanan maçta 1-0'lık skorla galip geldi.

Dev karşılaşmanın ardından Fırat Aydınus, Hasan Kabze, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, dev maçın tartışmalı kararlarını sadece Libero TV'de yorumladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze dev maçtan sonra, "Galatasaray, Türkiye'nin en gurur duyulası takımıdır. Bu, herkes tarafından böyle kabul ediliyor. Ben yurt dışında oynadığımda da ilk başta Galatasaray ismi zikrediliyordu" şeklinde konuştu.