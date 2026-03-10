Hasan Kabze: Galatasaray, Türkiye’nin en gurur duyulası takımıdır!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile kozlarını paylaştı. Rams Park'taki dev maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı. Galatasaray, Liverpool karşısında İstanbul'da oynanan maçta 1-0'lık skorla galip geldi.
Dev karşılaşmanın ardından Fırat Aydınus, Hasan Kabze, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, dev maçın tartışmalı kararlarını sadece Libero TV'de yorumladı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze dev maçtan sonra, "Galatasaray, Türkiye'nin en gurur duyulası takımıdır. Bu, herkes tarafından böyle kabul ediliyor. Ben yurt dışında oynadığımda da ilk başta Galatasaray ismi zikrediliyordu" şeklinde konuştu.
OKAN BURUK'TAN 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Liverpool karşısında 2 değişiklik yaptı.
Okan Buruk; Roland Sallai ve Leroy Sane'nin yerine Wilfried Singo ve Noa Lang'a görev verdi.
STADYUM KAPALI GİŞE
Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar mücadele öncesinde yaptığı tezahüratlarla futbolculara destek verdi.
Öte yandan Galatasaray yönetimi tribünlere sarı-kırmızı bayrak koyarken, taraftarlar seremoni sırasında bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca tribünlerde İngilizce olarak 'The World met hell here, welcome to hell' ve 'You are alone in Sami Yen Hell' pankartları açtı.