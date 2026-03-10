Juventus da favoriydi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, tarihi maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Liverpool karşısındaki ilk maçtan avantaj aradıklarının altını çizen Buruk, şu sözleri kullandı: "Birinci maçı en doğru şekilde bitirmemiz önemli. Maçın başı ve bitişi aynı olmalı. Bir önceki turun favorisi Juventus'tu ama elemeyi başardık. Bu turun da favorisi Liverpool ama biz Galatasaray olarak kendi sahamızda oynayacağımız maç değerli. Bir Türk takımı olarak son 16'da olmak güzel, daha yukarılara gitmek istiyoruz. Ülke puanı için önemli ve değerli bir maç. İlk maçta hedefimiz kazanmak. Umarım başarabiliriz. Galatasaray'ın, bizim özellikle oynattığımız bir oyun var, felsefemiz var. Her maçta her rakibe uygulamaya çalışıyoruz. İyi yaptığımız şeylerden biri bu. Rövanş için taraftara verilen ceza adil değil."

TURUN PRİMİ: 637 MİLYON TL

JUVENTUS'U eleyerek 11 milyon Euro bonusu kapan G.Saray'a, UEFA'dan 27 Mart'ta ödeme yapılacak. Liverpool'u geçmesi halinde UEFA'dan çeyrek final ödülü 12.5 milyon Euro (637.7 milyon TL) gelecek. Devler Ligi gelirinde 50 milyon Euro barajını zorlayan G.Saray'da oyuncular prim zengini oldu. Juventus ve Beşiktaş maçlarının ardından sarı-kırmızılılara 3.5 milyon Euro prim ödendi.

7 OYUNCUDA SARI ALARM!

SARI kart sınırındaki Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Lang ve Osimhen İstanbul'da sarı kart görmeleri halinde Anfield Road'daki rövanşta cezalı duruma düşecek.