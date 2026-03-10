Kral böyle istedi

REKORA ORTAK OLDU

Süper Lig'de gol krallığı yarışında 20 golle zirvede oturan Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, etkileyici performansını Kayseri'de de sürdürdü. Rakip ağları biri penaltıdan iki kez sarsan Nijeryalı, son 7 maçta da fileleri havalandırarak (toplam 9 gol), Aralık 2011-Ocak 2012 tarihleri arasında Trabzonspor formasıyla üst üste 7 karşılaşmada gol atan Burak Yılmaz'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Aynı zamanda 2020-2021 sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyerken de 7 maç üst üste fileleri sarsan Onuachu, aynı başarıyı ikinci kez tekrarladı.





PINA'DAN 5. ASIST

Bordo-mavili ekibin 23 yaşındaki sağ beki Wagner Pina, şık ortasıyla Onuachu'ya golü attırırken bu sezonki 5. asistini gerçekleştirdi. Ligde 7 maç aradan sonra yeniden skor katkısı sağlayan Yeşil Burun Adalı oyuncu, sahada kaldığı 76 dakikada yüzde 100 pas isabeti ile oynadı.

HERKES 'KAÇ GOL ATACAKSIN?' DİYOR

ONUACHU maç sonrası, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana sorduğu ilk soru "Kaç gol atacaksın?" oldu. Elbette 20 gol kolay bir rakam değil, kolay atılacak goller değil. Ama burada takımın ve takım arkadaşlarımın hakkını vermek gerekiyor. Onların bana büyük katkısı oldu" dedi.

KAYSERİ'DE KAYBETMİYOR

TRABZONSPOR, Kayseri'de son 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Bu şehirde en son 2012-2013 sezonunda 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, daha sonra rakibine 3 puan şansı vermedi.