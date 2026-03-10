Mario Lemina: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın tek golünü Mario Lemina kaydetti.

Cimbom'un Gabonlu yıldızı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mario Lemina, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi.

Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz. Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.