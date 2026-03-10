Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mario Lemina: "Kazandığımız için çok mutluyuz"
Giriş Tarihi: 10.03.2026 23:01

Mario Lemina: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

Galatasaray'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren Mario Lemina, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz. Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak." dedi.

Mario Lemina: Kazandığımız için çok mutluyuz
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın tek golünü Mario Lemina kaydetti.

Cimbom'un Gabonlu yıldızı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mario Lemina, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi.

Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz. Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mario Lemina: "Kazandığımız için çok mutluyuz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz