Menemen FK’da Cüneyt Biçer dönemi!

2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından play-off yarışının gerisine düşen ve teknik direktörü Bilal Kısa ile yollarını ayıran Menemen Futbol Kulübü yeni çalıştırıcısını belirledi. Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adam Cüneyt Biçer'i göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Cüneyt Biçer'e hoş geldin diyor, şanlı kulübümüzde başarılar diliyoruz" denildi. Biçer kariyerinde Nazillispor, Çankırıspor, Balçova Yaşamspor, Altay, Çorum FK, Düzcespor, Turgutluspor, Şanlıurfaspor, İnegölspor, 68 Aksaray Belediyespor, Eskişehirspor ve Elazığspor'da görev yaptı.