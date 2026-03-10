Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pendikspor, Serikspor’un geri dönüşüne izin vermedi!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 18:05

Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Serikspor deplasmanından 4-3 galip ayrıldı.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Serikspor ile kozlarını paylaştı. Pendikspor, Serikspor deplasmanından 4-3 galip ayrıldı.

Pendikspor'un gollerini 14'üncü dakikada Hamza Akman, 21 ve 90+3'üncü dakikalarda Thuram ile 31'inci dakikada Soldo kaydetti. Serikspor'da fileleri 74'üncü dakikada Topalli, 80'inci dakikada Montes ve 88'inci dakikada Bilal Ceylan havalandırdı.

Pendikspor'da Hamza Akman, 42'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 52'ye yükseltti. Serikspor ise 29 puanda kaldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz