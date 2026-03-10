Pres yap baskıyla bitir

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final isteyen Aslan, Liverpool karşısında ilk maçta avantaj arıyor. Teknik heyet ise haftalardır yaptığı planlamalarda finale gelirken İstanbul'dan galibiyeti cebine koyarak İngiltere'ye gitmenin hesabı içinde. Okan Buruk da dev maça hücum ağırlıklı bir kadro hazırladı. 5-2 kazanılan Juventus maçında 10 numarada Yunus Akgün'ü kullanan Buruk, Liverpool sınavına Gabriel Sara ile başlayacak. Juventus'u önde baskılı oyunla boğan ve İtalya'ya farklı skorla giden Galatasaray aynı taktiği Liverpool'a uygulayacak. Beşiktaş kadrosundan farklı olarak ilk 11'de Sallai-Boey değişikliği olacak. Derbide süre almayan ve dinlenen Noa Lang da hücumda Sane yerine tercih edilebilir.



AVRUPA'YI YİNE TİTRET ASLANIM

Şampiyonlar Ligi'nde önce lig aşamasını geçen ardından da Juventus'u eleyen G.Saray, bugün sahasında 20.45'te Liverpool'u konuk ediyor. 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş öncesinde Aslan avantajlı skor istiyor. Bu sezon lig periyodunda 1-0 yendiği Liverpool ile G.Saray toplamda 5 kez oynadı. Cimbom 2 defa gülerken 1 maçı Kırmızılar kazandı. Okan Buruk'un talebeleri, Avrupa'da İngiliz takımları ile oynadığı son 5 maçta ise 3 galibiyet (Liverpool, M.United, Tottenham) alırken 1 beraberlik ile 1 yenilgi gördü. Avrupa kupalarında 113 farklı takımla 338 maça çıkan G.Saray, 120 defa kazanan taraf oldu, 128 yenilgiyi ise engelleyemedi

OSIMHEN'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Juventus'u tur dışına iten Victor Osimhen 13 gole ulaşarak Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancısı olmuştu. Grup aşamasında Liverpool'u boş geçmeyen Nijeryalı forvet, son 16 eşleşmesinde Aslan'ın en güvendiği isim konumunda. Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli golcüyü Liverpool'a motive edecek. Dev maç öncesinde kale arkası tribünde Osimhen'e özel koreografiye imza atılacak. Yıldız oyuncuya görsel şovla destek verilecek. Maçın biletleri tamamen tükenirken tribün grupları da taraftara çağrı yaptı. Liverpool ile oynanan maçı hatırlatan taraftarlar, 90 dakika destek motivasyonunu birbirlerine aşılıyor.