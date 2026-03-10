Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih, Atalanta’ya gol yağdırdı!

İtalya temsilcisi Atalanta ile Alman ekibi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında kozlarını paylaştı. New Balance Arena'da oynanan maçı Espen Eskas yönetti.
Bayern Münih, mücadeleyi 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı ve rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etti. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri; Stanisic, Olise (2), Gnabry, Jackson ve Musiala kaydetti.
İtalyan ekibinin tek golünü Pasalic attı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.