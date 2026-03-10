Seninleyiz Mert Müldür!

F.Bahçe'nin, Samsun'dan yediği iki gol taraftarın hedefine Mert Müldür'ü oturttu. Tribünler milli stopere küfür etmekle kalmadı, statta olan nişanlısını da hedef aldı. Mert, sosyal medya hesabından "Bana tepki gösterilmesine saygı duyuyorum ancak nişanlıma edilen küfürler beni gerçekten üzdü" dedi. F.Bahçe yönetimi de bu duruma kayıtsız kalmadı. Yönetim, kamera kayıtlarını da incelenmeye aldı. Küfür eden taraftarların kombineleri iptal edilecek veya kendilerine bir daha bilet satılmayacak.

MERAK ETMEYİN BANA GÜVENİN!

Jhon Duran ve En-Nesyri satılırken, Tedesco'nun isteğiyle forvete 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in alınması tartışmaları beraberinde getirmişti. Gol yollarında büyük katkısı olan Talisca'nın sakatlığı, genç yıldızı hücum hattının vazgeçilmez yaptı. Tecrübesizliğinin yanında satın alma opsiyonu (18 milyon) ve kiralama bedelliyle (4 milyon) 22 milyon Euro'luk sözleşmesi tartışmaların odağına oturdu. Ancak genç yıldız, son 3 maça golleriyle damga vurdu. Samsunspor karşılaşmasının 90+5'inci dakikasında attığı galibiyet sayısı takımı yarışta tuttu. Tedesco'nun karşılaşmadan iki saat önce Cherif'le özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. İtalyan hocanın 19 yaşındaki forvetine, "Bu maç çok kritik. Hücumda yapacakların önemli. Sana güveniyorum" dediği öğrenildi. Fransız yıldız ise sakin bir şekilde, "Bana güveniniz çok önemli. Bugün gol atacağım. Size bunun sözünü veriyorum" yanıtını verdi.