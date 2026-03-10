Slot’tan dev Barış itirafı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, G.Saray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Slot şu ifadeleri kullandı: "G.Saray'ı daha iyi tanıdık. Onlara çok büyük saygım var. Son 16'dayız ve herkes çok iyi. Taraftarları da inanılmaz. Islıklama o kadar yüksekti ki daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. İyi bir takım ve teknik adama karşı oynayacağız. Geçiş oyunlarını iyi yapıyorlar. İlk maçta Barış Alper Yılmaz'a yetişemediğimiz anlar oldu. Ofansif anlamda çok tehlikeli isimler var.''

1 MİLYAR €'LUK RAKİP LİVERPOOL

1 milyar 4 milyon Euro'luk takım değeri ile turnuvanın favorilerinden olan ingiliz ekibi karşısında Galatasaray, 344 milyon 700 bin Euro'luk oyuncu kadrosu ile tur arıyor.

GALATASARAY'A RET!

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi UEFA Spor Tahkim Kurulu'ndan (CAS) kötü haber geldi. UEFA Disiplin Kurulu'nun Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında sarı-kırmızılı takımın Juventus ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle Cimbom'a verdiği seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi. Böylelikle Aslan, Liverpool ile İngiltere'de oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğinden yoksun olacak.