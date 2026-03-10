Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri VAR kayıtları yayınlandı! Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 20:00 Son Güncelleme: 10.03.2026 20:05

VAR kayıtları yayınlandı! Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlarda saha içerisinde inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları yayınlandı. VAR kayıtları yayınlanan maçlar arasında Beşiktaş – Galatasaray derbisi de yer aldı.

VAR kayıtları yayınlandı! Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları ortaya çıktı
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı. Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları ortaya çıktı.

TFF tarafından yayınlanan kayıtlarda BeşiktaşGalatasaray derbisindeki hakem konuşmaları da yer aldı.

Beşiktaş - Galatasaray maçında Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartın VAR kayıtları…

VAR hakemi Ömer Faruk Turtay: Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum.

Ozan Ergün: Tamam.

VAR hakemi Ömer Faruk Turtay: Temas noktasıyla başlıyorum.

Ozan Ergün: Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart.

VAR hakemi Ömer Faruk Turtay: Tamamdır.

İşte Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları…

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
VAR kayıtları yayınlandı! Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz