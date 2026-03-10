VAR kayıtları yayınlandı! Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı. Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları ortaya çıktı.
TFF tarafından yayınlanan kayıtlarda Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları da yer aldı.
Beşiktaş - Galatasaray maçında Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartın VAR kayıtları…
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay: Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum.
Ozan Ergün: Tamam.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay: Temas noktasıyla başlıyorum.
Ozan Ergün: Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay: Tamamdır.
İşte Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları…