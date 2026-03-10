VAR kayıtları yayınlandı! Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı. Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları ortaya çıktı.

TFF tarafından yayınlanan kayıtlarda Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki hakem konuşmaları da yer aldı.