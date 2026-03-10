Suat Çakır: "Samsunspor, tarihinin en önemli iki maçına çıkacak"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye son dakikalarda yediği gollerle 3-2 mağlup olan Samsunspor'da gözler Avrupa mesaisine çevrildi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem kararları ve saha dışı olaylara değinerek, gerekli itirazların yetkili mercilere yapılacağını ifade etti. Çakır, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını, hareket edenlerin tek tek tespit edilerek haklarında hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.



"SAMSUNSPOR, TARİHİNİN EN ÖNEMLİ İKİ MAÇINA ÇIKACAK"

Avrupa kupasındaki mücadeleye dikkat çeken Çakır, Rayo Vallecano karşılaşmalarının Samsunspor için tarihi bir önem taşıdığını vurguladı. Çakır, "Rayo Vallecano maçları Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Rakibimizi eleyerek çeyrek finale kalmak istiyoruz. Bunun için ciddi şekilde çalışıyoruz. Bu maçta taraftarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar bizim için çok önemli bir itici güç. Geçen sezon ligde elde edilen başarıda onların desteği büyüktü. Kimsenin kırılmaya, küsmeye hakkı yok. Herkes gelip takımını desteklesin ve stadı doldursun. Eğer burada oynayacağımız maçı 1-2 farkla kazanırsak İspanya'da turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Takımdaki sakatlık durumuna da değinen Çakır, "Jaures Assoumou'nun sakatlığı uzun sürecek. Zeki Yavru'nun da tedavisi devam ediyor. Bu karşılaşmada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları geçti. Takımla antrenmanlara çıkıyorlar. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağına teknik direktörümüz karar verecek" diye konuştu.

