Tekke: Bu oyunu kabul edemem!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyete rağmen oyundan memnun kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, "3-0'dan sonra durduk. Çok basit top kayıplarıyla rakibimizi canlandırdık. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik. Bu, hiçbirimizin kabul edeceği bir şey değil. Maç bitmeden yendik düşüncesine girmek doğru değil. Ancak elbette, her şeyden önemlisi galip gelmekti. Şimdi önümüzdeki Rize maçına bakacağız.



BATAGOV BUGÜN NETLEŞECEK

FATİH Tekke, Kayserispor maçında sakatlanan Arseniy Batagov'un durumu hakkında da konuştu. Tekke, oyuncunun sağlık durumunun bugün yapılacak kontrollerle netleşeceğini söyledi. Tecrübeli hoca, takımda sakatlığı bulunan diğer futbolcular için ise "Bouchouari'nin durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum ama Folcarelli yetişebilecek" ifadelerini kullandı.