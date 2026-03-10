TFF: Hataları görüyoruz

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un hakemleri hedef alan açıklamaları, Samsun maçı sonrası F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun "Adalet istiyoruz" sözleri nedeniyle MHK, hakemleri 'acil' koduyla seminere çağırdı. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, hakemlerin bugün ve yarın seminerde olacağını açıklayıp şunları söyledi:Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki!. Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı."

