TFF’den Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yardımcısı Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

ÜÇ BÜYÜKLER DE MESAJ YAYINLADI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de vefat eden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Eski futbolcularımızdan ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

