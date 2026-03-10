Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti!

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor, Orhan Kaynak'ın vefatı sonrası bir taziye mesajı yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."