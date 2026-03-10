Trabzonspor’da Onuachu ikinci baharını yaşıyor

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, daha önce göreve yaptığı Danimarka, Belçika, İngiltere ve Türkiye Liglerindeki performansına bakılarak yapılan araştırmada bordo-mavili takımda kariyerinin en iyi ikinci dönemini yaşıyor.

Futbol kariyerine Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'da profesyonel olarak başlayan Onuachu, ilk yıllarında sınırlı süreler alsa da ilerleyen sezonlarda takımının önemli gol ayaklarından biri oldu. 2014-2015 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Vejle Boldklub'ta 13 maçta 5 gol atan Nijeryalı oyuncu, Midtjylland'a döndükten sonra performansını daha da yukarı taşıdı. Özellikle 2018-2019 sezonunda 17 gole ulaşarak Avrupa kulüplerinin radarına girdi.



BELÇİKA'DA ZİRVE YAPTI

2019 yılında Belçika ekibi KRC Genk'e transfer olan Onuachu, kariyerinin en dikkat çekici sezonlarından bazılarını burada yaşadı. 2020-2021 sezonunda ligde 33 maçta 29 gol kaydeden Nijeryalı forvet, Avrupa'nın en golcü isimlerinden biri olarak öne çıktı. Genk formasıyla sonraki sezonlarda da istikrarlı performans sergileyen Onuachu, 2021-2022 sezonunda 19, 2022-2023 sezonunda ise 16 gole ulaştı.



PREMİER LİG DENEYİMİ

Belçika'daki başarılı performansının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer olan Onuachu, burada beklediği kadar forma şansı bulamadı. İngiliz ekibinde çıktığı lig maçlarında sınırlı süre alan deneyimli oyuncu, gol sayısı bakımından önceki sezonlarının gerisinde kaldı. Oyuncu İngiltere kulübünde ayrı sezonlarda 1.5 sezon geçirerek 36 maçta 4 gol attı.



TRABZONSPOR'DA İKİNCİ BAHAR

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'a kiralık olarak katılan Paul Onuachu, bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu. Süper Lig'de ilk sezonunda 21 maçta 15 gol kaydeden Nijeryalı santrfor, 2025-2026 sezonunda ise performansını daha da yukarı taşıdı.

Bu sezon ligde 22 maçta 20 gole ulaşan deneyimli golcü, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Onuachu, böylece Belçika ekibi KRC Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda 38 lig maçında attığı 33 golün ardından en golcü sezonlarından birine yaklaşırken, yine Genk'te 2021-2022 sezonunda 29 maçta kaydettiği 19 golü de geride bıraktı.

Süper Lig'de sezonun devam ettiği süreçte 22 maçta 20 gole ulaşan Onuachu, Trabzonspor formasıyla kariyerinin en golcü ikinci dönemini geçirirken, 7 maçta üst üste gol atarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.



LİG MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI

Kariyerinde Danimarka, Belçika, İngiltere ve Türkiye liglerinde forma giyen Onuachu, ulusal liglerde toplam 342 maçta 175 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. 21 bin 761 dakika sahada kalan deneyimli forvet, özellikle Trabzonspor formasıyla yakaladığı form grafiğiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmış durumda.