Trabzonspor’da Onuachu, kulüp tarihine geçmeye yakın

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 karşılaşmada 20 gol ile daha iyi bir performans gösterdi.

İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,90 gol ortalaması yakaladı.

SORLOTH VE ŞOTA'YI GERİDE BIRAKMA OLASILIĞI

Nijeryalı forvet, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.

Onuachu, kalan 9 haftada 4 gol atması halinde Sörloth'u, 5 gol atması halinde Şota Arveladze'yi yakalayacak.

Nijeryalı santrfor, 6 gol atması durumunda ise bordo-mavili kulüpte bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını tek başına elde edecek.

TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ 6. GOL KRALI OLABİLİR

Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirmesi halinde kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı başarısı gösterecek.

Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA 4 GOL ÖNDE

Paul Onuachu, ligin 25 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede farkı açmaya başladı.

Ligde 20 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 16 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

GOLLERİN YÜZDE 39'UNA İMZA ATTI

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 39'una imza attı.

Ligde 25 maçta 51 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 20 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.

Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 7 maçta 9 gol atmayı başardı.

ONUACHU'NUN GOLLERİ

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında iki, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında bir, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da iki gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da 1 gol attı.

Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada 1'er kez, dün de Zecorner Kayserispor karşısındaki 3-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 37 puan elde etti.