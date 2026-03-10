Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 33, 34 ile 35. haftaların programı şu şekilde:

33. HAFTA

3 NİSAN CUMA:

14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)

17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)

20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

5 NİSAN PAZAR:

16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

34. HAFTA

7 NİSAN SALI:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)

8 NİSAN ÇARŞAMBA:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 NİSAN PERŞEMBE:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

35. HAFTA

11 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)

19.00 Sipay Bodum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

12 NİSAN PAZAR:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)

13 NİSAN PAZARTESİ:

17.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)