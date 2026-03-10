Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 15:30

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı belli oldu.

AA
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 33, 34 ile 35. haftaların programı şu şekilde:

33. HAFTA

3 NİSAN CUMA:

14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)

17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)

20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

5 NİSAN PAZAR:

16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

34. HAFTA

7 NİSAN SALI:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)

8 NİSAN ÇARŞAMBA:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 NİSAN PERŞEMBE:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

35. HAFTA

11 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)

19.00 Sipay Bodum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

12 NİSAN PAZAR:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)

13 NİSAN PAZARTESİ:

17.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

