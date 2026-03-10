Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen’den Liverpool rövanşı öncesi net mesaj!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 23:03

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Liverpool maçından sonra konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool engelini 1-0'lık skorla geçti. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Liverpool karşılaşmasının ardından açıklamlarda bulundu.

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten Victor Osimhen, "Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim" dedi.

Kendisi için hazırlanan koreografi için Victor Osimhen, "Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen rövanş maçına dair, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık" şeklinde konuştu.

