Victor Osimhen’den Liverpool rövanşı öncesi net mesaj!

Kendisi için hazırlanan koreografi için Victor Osimhen, "Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen rövanş maçına dair, "Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık" şeklinde konuştu.