Zeyyat Kafkas: "Orhan hocanın neşesi, keyfi başkaydı"

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından hastaneye gelen Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kafkas, yaşanan kaybın büyük üzüntü oluşturduğunu belirterek, "Çok üzgünüz tabii, çok ani bir kayıp. Hiç kimse hazır değildi. Orhan hocanın neşesi, keyfi başkaydı. Gerçekten birlikte mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık. Sadece Trabzon camiasının değil, Türk spor camiasının başı sağ olsun. Çok iyi bir karakterdi, çok düzgün bir insandı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.