Abdullah Kavukcu’dan Türkiye Kupası ve Liverpool maçı için açıklama

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Gençlerbirliği eşleşti. Sarı-kırmızılılar yarı finale yükselmesi durumunda Trabzonspor - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kura çekiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Güzel bir kura çektik. Herkes mutlu. Dün hocamla konuşmuştuk. Sahamızda oynayacağız. Bu turdan sonra da sahamızda oynayacağız. 19 kupamız var. İnşallah 20. kupayı kazanmak için de maçlara çıkacağız" diye konuştu.



"8 KİŞİ Mİ OYNAMAMIZ LAZIM"

Yabancı ve yerli hakem diye bir ayrım yapmadıklarını söyleyen Kavukcu, "İyi hakem, kötü hakem diye ayrım yapıyoruz. Biz bunu bugün istemedik, 2 sene önce istedik. 2 sene önce yabancı hakem, yabancı VAR istedik. Bugün de aynı talepte bulunuyoruz. Başkanımla dün akşam bunu konuştuk. Biz 10 kişi oynuyoruz, 8 kişi mi oynamamız lazım ki insanlar bizimle ilgili konuşmasın. Bütün zararı biz görüyoruz. Konuşmak istemiyoruz. Taraftarımız ister istemez 'Niye konuşmuyorsunuz' diyor. Türk hakemlerine de çok güveniyoruz, çok iyi hakemler var ama 5 büyük ligden de VAR için gelecekse yabancı hakemin gerekli olduğunu bugün söylemiyoruz, 2 sene önce söyledik" şeklinde konuştu.



"İNŞALLAH LİVERPOOL'A KARŞI 3'TE 3 YAPACAĞIZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri müsabaka hakkında da konuşan Abdullah Kavukcu, "Dün akşam duygulu bir başlangıçla başladık. UltrAslan, Osimhen için koreografi yaptı. Osimhen bizi çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Taraftarımız inanılmazdı. Taraftarımız böyle olduğu için bu oyuncuların hepsi gelmek istiyor, geliyor. Dün onlara karşı 2. maçımızı kazandık, şimdi 3. maçımızı oynayacağız. İnşallah 3'te 3 yapacağız. Onları yendikten sonra bir hayalimiz var. İnşallah orada kazanmanın hedefiyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

