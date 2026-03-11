Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor karşısında farka koştu
Giriş Tarihi: 11.03.2026 16:00

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. İstanbulspor ise 10. kez mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Kadir Beyaz

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney (Dk. 8 Yunus Bahadır), Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 46 Mamadou), Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Özcan Şahan (Dk. 69 Sambissa), Ömer Faruk Duymaz, Aroujo (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Mustafa Sol (Dk. 46 Krstovski)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Saba), Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Dk. 80 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Afena-Gyan (Dk. 69 Tarkan Serbest), Hasani (Dk. 75 Kahraman Demirtaş), Dimitrov (Dk. 69 Moreno), Diagne

Goller: Dk. 34 Afena-Gyan, Dk. 39 ve 89 Diagne, Dk. 47 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 19 Turan Tuncer (İstanbulspor), Dk. 36 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler)


