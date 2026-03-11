Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir camiası iftarda buluştu!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 23:41

Başakşehir camiası iftarda buluştu!

Başakşehir camiası, taraftarların organize ettiği iftarda bir araya geldi.

AA
Başakşehir camiası iftarda buluştu!
  • ABONE OL

Başakşehir, düzenlenen iftar organizasyonunda taraftarlarla buluştu.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, taraftarlarımızla birlikte iftar organizasyonunda buluştu. Yönetim kurulu üyemiz Kağan Şahin, teknik direktörümüz Nuri Şahin, kaptanlarımızdan Ömer Ali Şahiner, futbolcularımız Onur Ergün, Bertuğ Özgür Yıldırım ile kulüp idarecilerimiz, taraftar grubumuz olan 'Boss Baykuşlar'ın iftarına katılarak taraftarlarımızla bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir camiası iftarda buluştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz