Başakşehir camiası iftarda buluştu!

Başakşehir, düzenlenen iftar organizasyonunda taraftarlarla buluştu.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, taraftarlarımızla birlikte iftar organizasyonunda buluştu. Yönetim kurulu üyemiz Kağan Şahin, teknik direktörümüz Nuri Şahin, kaptanlarımızdan Ömer Ali Şahiner, futbolcularımız Onur Ergün, Bertuğ Özgür Yıldırım ile kulüp idarecilerimiz, taraftar grubumuz olan 'Boss Baykuşlar'ın iftarına katılarak taraftarlarımızla bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.