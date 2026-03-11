Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın aradığı ismi buldu!
Sol bekte Rıdvan, sağ bekte Murillo’yu oturtan siyah-beyazlılarda, defansın göbeğinde geldiği günden bu yana Agbadou oynuyor. Fildişili yıldızın yanında farklı denemeler yapan Sergen Yalçın, sonunda Uduokhai’de karar kıldı

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan savunma problemi aşılmaya çalışılıyor. Öncelikle istikrarlı bir dörtlü bulmayı amaçlayan teknik heyet, aradığına ulaşmış gibi. Siyah-beyazlılarda teknik ekibin sağ bek, sol bek ve sağ stoper noktasında artık çelişkisi yok.

Tek konu sol stoperdi. Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası şans bulan Felix Uduokhai, rekabette Tiago Djalo'nun önüne geçmiş durumda.

UDUOKHAI'DEN VAZGEÇMEYECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Uduokhai'nin performansından oldukça memnun kaldığı ve Gençlerbirliği karşılaşmasında da tecrübeli ismi oynatmayı planladığı aktarıldı. Agbadou geldiği günden bu yana oynadığı her maça farklı bir partnerle çıktı. Şu ana dek 6 müsabakada şans bulan Fildişi Sahilli futbolcunun tandemdeki arkadaşının bir süre daha Uduokhai olması bekleniyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz