Beşiktaş’ta Sergen Yalçın aradığı ismi buldu!

UDUOKHAI'DEN VAZGEÇMEYECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Uduokhai'nin performansından oldukça memnun kaldığı ve Gençlerbirliği karşılaşmasında da tecrübeli ismi oynatmayı planladığı aktarıldı. Agbadou geldiği günden bu yana oynadığı her maça farklı bir partnerle çıktı. Şu ana dek 6 müsabakada şans bulan Fildişi Sahilli futbolcunun tandemdeki arkadaşının bir süre daha Uduokhai olması bekleniyor.