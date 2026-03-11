Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 20:12

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi başladı!

Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklara start verildi.

DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 13 Mart Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

